Tipo de cambio a nivel del 2005: Precio del dólar toca un nuevo mínimo en Costa Rica

La divisa estadounidense alcanza un nuevo mínimo histórico este 4 de diciembre y acumula diez sesiones consecutivas en las cuales se cotiza por debajo de los ¢500.

El precio del dólar alcanzó, este jueves 4 de diciembre, un nuevo mínimo en los últimos 20 años.

La divisa finalizó con un precio ¢488,06 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Con este resultado, la moneda estadounidense acumula diez sesiones consecutivas en las cuales se cotiza por debajo de los ¢500.

Esta cotización es similar a la registrada en 2005, cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) aún no había establecido el actual sistema de flotación cambiaria y el país mantenía vigente el sistema de minidevaluaciones, creado tras la crisis de 1980.

Durante la sesión, se transó la compraventa de dólares por un total de $75,4 millones en el Monex.