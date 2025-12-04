Economía

Tipo de cambio a nivel del 2005: Precio del dólar toca un nuevo mínimo en Costa Rica

La divisa estadounidense acumula diez sesiones consecutivas en el Monex por debajo de los ¢500

Por Arianna Villalobos Solís
Precio del dólar, Tipo de cambio, colón, dólar
La divisa estadounidense alcanza un nuevo mínimo histórico este 4 de diciembre y acumula diez sesiones consecutivas en las cuales se cotiza por debajo de los ¢500. (Shutter/Shutterstock)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

