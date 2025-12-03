Economía

Tipo de cambio toca otro mínimo histórico; está al nivel del 2005, cuando había minidevaluaciones

En Monex se transaron $111 millones y el Banco Central compró $60,4 millones para sus reservas internacionales

Por Óscar Rodríguez
El precio del dólar sigue a la baja y está al mismo nivel de cuando existía en Costa Rica el sistema de minidevaluaciones.
El precio del dólar sigue a la baja y está al mismo nivel de cuando existía en Costa Rica el sistema de minidevaluaciones.







Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

