Tipo de cambio toca otro mínimo histórico; está al nivel del 2005, cuando había minidevaluaciones

El precio del dólar sigue a la baja y está al mismo nivel de cuando existía en Costa Rica el sistema de minidevaluaciones.

El precio del dólar alcanzó, este miércoles 3 de diciembre, un nuevo mínimo y está al nivel de hace 20 años, cuando en Costa Rica aún existía el sistema de minidevaluaciones, creado tras la crisis de 1980.

El tipo de cambio finalizó en ¢490,17 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Dicha cotización es similar a la registrada en 2005, cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) aún no había establecido el actual sistema de flotación cambiaria.

Con el resultado de este miércoles, la divisa estadounidense acumula nueve sesiones consecutivas en las cuales se cotiza por debajo de los ¢500.

Durante la sesión, se transaron un total de $111, millones en el Monex.

El Banco Central compró $14 millones para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $60,4 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Eventualmente, si el ente emisor no hubiera comprado la cantidad de divisas mencionada, la caída en el tipo de cambio en el Monex pudo haber sido mayor.

La abundancia de dólares en el mercado costarricense se incrementó desde mediados de noviembre pasado. El resultado es que el BCCR retomó la compra de divisas en Monex para elevar sus reservas, las cuales están en $17.094 millones.

El exceso de dólares también se registra en la ventanilla de los bancos. Por ejemplo, este martes las entidades compraron $329 millones y vendieron $276 millones, es decir, hubo un superávit de $53 millones.

De hecho, este monto de dólares comprados por los bancos a sus clientes es el más elevado del año. El segundo en relevancia fue por $315 millones, el pasado 24 de noviembre. Ese día vendieron $190 millones, con lo cual el excedente fue de $125 millones, según el registro del BCCR.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 4:40 p. m. de este 3 de diciembre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢493,29 y ¢583,00.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢400,43 y ¢489,02.