Economía

¿Qué es el fenómeno El Niño Godzilla y por qué pone en alerta a Costa Rica?

‘El Niño Godzilla’ aparece en los pronósticos: ¿qué tan real es el escenario extremo para Costa Rica?

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Por Gustavo Ortega Campos
El fenómeno climático El Niño provocará déficit de lluvias de hasta 30% en Costa Rica y presiones económicas, según expertos. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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