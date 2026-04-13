Sucesos

Fenómeno El Niño provocará menos lluvias y temperaturas más altas en Costa Rica durante 2026

El comportamiento del Pacífico ya muestra señales de cambio. El IMN advierte cómo esto impactará las lluvias y el calor en el país

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Por Silvia Ureña Corrales
10/03/2024 Guanacaste. El sol incesante y el fuerte calor de la estación seca en estos primeros meses del año se sienten con más intensidad en el Pacífico Norte donde, especialemente el ganado vacuno y los caballos la pasan muy mal pues los pastos de los potreros lejos de mostrarse frescos y verdes aparecen amarillos, quemados por las fuertes temperaturas. Cerca del mediodía los animales buscan la sombra de algún árbol, cuando la encuentran. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Niño influirá en 2026 con menos lluvias, más calor y una temporada ciclónica menos activa en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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