Sucesos

¿Cuándo iniciará la época lluviosa? Esto dice el IMN

El comportamiento de las lluvias en 2026 traerá cambios clave desde el inicio de la temporada. Conozca qué regiones sentirán primero los efectos

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Por Silvia Ureña Corrales
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó para este viernes 4 de abril un aumento en la nubosidad y las lluvias, especialmente en el Caribe y la zona norte, debido a una mayor presión atmosférica en la cuenca del Caribe que impulsa vientos alisios y humedad sobre el país.
La época lluviosa de 2026 iniciará irregular, con retrasos y menos lluvia en distintas zonas de Costa Rica. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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