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Lluvias se intensificarán este jueves en Costa Rica: estas serán las regiones más afectadas

El aumento de humedad y los vientos alisios provocarán lluvias en varias regiones del país este jueves. Revise cuáles zonas tendrán mayor afectación y a qué hora

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Por Silvia Ureña Corrales
Fuerte aguacero y neblina en la General Cañas
El IMN prevé lluvias en Caribe, zona norte y Pacífico Sur este jueves. Consulte las regiones con mayor probabilidad de aguaceros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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