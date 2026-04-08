Lluvias se intensificarán este jueves en Costa Rica: estas serán las regiones más afectadas

El IMN prevé lluvias en Caribe, zona norte y Pacífico Sur este jueves. Consulte las regiones con mayor probabilidad de aguaceros.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 9 de abril de 2026 el país presentará condiciones influenciadas por el aumento de la presión atmosférica en la cuenca del Caribe.

Este patrón favorecerá un incremento en los vientos alisios. El IMN señala que se registrarán ráfagas ocasionales en el Pacífico Norte y el Valle Central. Además, el viento facilitará el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Durante la mañana, gran parte del territorio tendrá cielo entre despejado y parcialmente nublado. En la tarde aumentará la nubosidad, con mayor desarrollo en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde crecerá la probabilidad de lluvias y aguaceros.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y condiciones ventosas. En sectores del norte y este se estiman lloviznas aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24,3 °C.

El Pacífico Norte mantendrá cielo despejado durante casi toda la jornada. El viento será constante y el ambiente se percibirá caluroso. En Liberia, la temperatura mínima será de 22,1 °C y la máxima de 37 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado en la mañana a condiciones con mayor nubosidad en la tarde. Se prevén lluvias aisladas y posibles tormentas. En Quepos, la temperatura oscilará entre 24,6 °C y 32,2 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas. En Golfito, la temperatura mínima será de 23,8 °C y la máxima de 34,2 °C.

La región del Caribe Norte tendrá abundante nubosidad con lluvias dispersas desde la madrugada. En la tarde se mantendrán las precipitaciones en zonas altas y en la noche aumentará la cobertura nubosa. En Guápiles, la temperatura irá de 21,9 °C a 28,2 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares, con lluvias intermitentes durante el día y mayor cobertura nubosa hacia la noche. En Limón, la temperatura mínima será de 23,4 °C y la máxima de 29,9 °C.

La zona norte presentará cielo parcialmente nublado a nublado con lluvias dispersas desde la mañana. Estas condiciones persistirán hacia la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura oscilará entre 18,2 °C y 26,7 °C.

El IMN indica que esta situación también podría extender lluvias hacia zonas montañosas de Cartago y sectores del este del Valle Central debido al arrastre de humedad.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La fase lunar será cuarto menguante.