Calor intenso, lluvia y ráfagas de viento dominarán este miércoles en Costa Rica: temperaturas alcanzarán los 37,2 °C

Costa Rica tendrá un miércoles caluroso, con vientos intensos y lluvias aisladas en sectores montañosos y del Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 8 de abril el país presentará condiciones atmosféricas estables durante la mañana, con cielos entre despejados y parcialmente nublados en la mayor parte del territorio.

Estas condiciones favorecerán un ambiente cálido desde las primeras horas del día. Hacia la tarde, las brisas marinas aumentarán la nubosidad y elevarán la probabilidad de lluvias en zonas montañosas y sectores del Pacífico Central y Sur.

Además, el viento alisio incrementará su intensidad con ráfagas ocasionales al final del día, sobre todo en el Pacífico Norte y el Valle Central.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado y ventoso. En San José, la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima alcanzará 26,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y ventosas durante toda la jornada. El ambiente será caluroso. En Liberia, la temperatura mínima será de 21,7 °C y la máxima llegará a 37,2 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado durante el día. En la tarde se presentarán lluvias aisladas. En Quepos, la temperatura oscilará entre 25 °C y 31,2 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad variable. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con lluvias aisladas y posibles tormentas eléctricas. En Golfito, la mínima será de 23,1 °C y la máxima de 33 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será variable durante el día. En la noche se estiman lluvias aisladas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 21,9 °C y la máxima de 32,1 °C.

El Caribe Sur tendrá cielo parcialmente nublado. En la noche aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias. En Limón, la temperatura irá de 22,3 °C a 30,1 °C.

En la zona norte, el día iniciará con nubosidad ocasional. En la tarde se prevén lluvias en sectores montañosos y condiciones variables hacia la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 17,1 °C y la máxima de 26,2 °C.

El patrón atmosférico mantendrá un ambiente cálido en gran parte del país. El viento será un factor relevante en varias regiones, en especial durante la tarde y la noche.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:30 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 11:27 p. m. y se ocultará a las 10:16 a. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.