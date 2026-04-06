Lluvias y nubosidad marcarán el clima este martes en Costa Rica, según el IMN

El IMN pronostica lluvias aisladas y nubosidad este martes, con mayor incidencia en el Pacífico y áreas montañosas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 7 de abril el país presentará condiciones variables, con aumento de nubosidad y lluvias aisladas en distintas regiones.

El pronóstico indica vientos de intensidad débil a moderada. Esta condición permitirá el ingreso de humedad desde sectores marítimos. Este patrón favorecerá precipitaciones en horas de la tarde, en especial en zonas montañosas y regiones del Pacífico.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en el Pacífico Sur y el Caribe. En estos sectores se estiman lluvias débiles y aisladas. Para la tarde, el IMN prevé mayor cobertura nubosa en el Pacífico y el Valle Central.

En el Valle Central, la mañana iniciará con pocas nubes. En la tarde el cielo estará mayormente nublado. San José tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 26,6 °C.

El Pacífico Norte registrará cielo con pocas nubes en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. Se estiman lluvias aisladas en la península de Nicoya. Nicoya tendrá una mínima de 20,6 °C y una máxima de 38,9 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará poco nublado en la mañana. En la tarde se prevén aguaceros con tormenta eléctrica de forma aislada. Parrita registrará una mínima de 18,5 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico Sur tendrá nubosidad parcial desde la madrugada. En la tarde se estiman lluvias en la costa y posibles tormentas aisladas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 28,5 °C.

La región del Caribe Norte amanecerá nublada. En la tarde el cielo variará de parcialmente nublado a condiciones variables. Se prevén lluvias en sectores montañosos. Guápiles registrará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 27,6 °C.

En el Caribe Sur, la madrugada será nublada. En la tarde se estiman lluvias cerca de las montañas. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 29,4 °C.

La zona norte iniciará con cielo nublado. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,2 °C y una máxima de 27,1 °C.

El IMN señala que los aguaceros podrían extenderse hacia el final de la tarde e inicio de la noche, especialmente en el Pacífico y la península de Nicoya.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:30 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 10:36 p. m. y su fase estará hacia cuarto menguante.