Sucesos

Lluvias y nubosidad marcarán el clima este martes en Costa Rica, según el IMN

Conozca qué zonas tendrán aguaceros y cómo evolucionará el tiempo durante el día

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Por Silvia Ureña Corrales
Frío y neblina en Cartago
El IMN pronostica lluvias aisladas y nubosidad este martes, con mayor incidencia en el Pacífico y áreas montañosas del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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