Santa Cruz y otras zonas de Costa Rica superan los 37 °C: revise cómo estuvo la temperatura en su localidad este lunes

Santa Cruz lideró con 38,4 °C junto a otras zonas que superaron los 37 °C en Guanacaste.

Costa Rica registró este 6 de abril temperaturas máximas elevadas en varias regiones, con Santa Cruz de Guanacaste como el punto más cálido al alcanzar 38,4 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte indica que la región Pacífico Norte concentró los valores más altos del país, con estaciones como Asada Sardinal y Cipeanci, en Cañas, que superaron los 37 °C.

En ese mismo comportamiento, localidades como Palo Verde y Liberia también registraron temperaturas superiores a los 37 °C, lo que confirma una tendencia de altas temperaturas en esa zona.

Las condiciones cálidas también se observaron en otras regiones. En el Valle Central, el Aeropuerto Juan Santamaría alcanzó 31 °C, mientras que en el Caribe Norte, sectores como Los Chiles y Upala se mantuvieron cerca de los 33 °C.

En el Pacífico Sur, estaciones como Río Claro de Golfito reportaron 33,5 °C, lo que evidencia una presencia generalizada de temperaturas elevadas en distintas zonas del país.

Por otra parte, las temperaturas más bajas se registraron en áreas de mayor altitud. El Volcán Poás alcanzó 16,3 °C y el Volcán Irazú 17,6 °C, condiciones propias de estas regiones.

Estos registros corresponden al monitoreo diario del IMN y reflejan el comportamiento térmico durante la estación seca, caracterizada por menor nubosidad y mayor radiación solar.