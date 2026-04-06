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Santa Cruz y otras zonas de Costa Rica superan los 37 °C: revise cómo estuvo la temperatura en su localidad este lunes

Conozca cuáles fueron las zonas con temperaturas más altas este 6 de abril y cómo se comportó el calor en distintas regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Sol; Atardecer; Clima; Tardes soleadas
Santa Cruz lideró con 38,4 °C junto a otras zonas que superaron los 37 °C en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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