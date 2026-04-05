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¿Sol o lluvia este domingo? El IMN detalla cómo estará el clima en Costa Rica

El clima en Costa Rica mostrará cambios este domingo. El IMN detalla dónde hará más calor y en cuáles zonas podrían presentarse lluvias aisladas durante la tarde.

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
Costa Rica tendrá clima cálido y estable este domingo, con lluvias aisladas en montañas y temperaturas elevadas en varias regiones (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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