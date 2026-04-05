¿Sol o lluvia este domingo? El IMN detalla cómo estará el clima en Costa Rica

Costa Rica tendrá clima cálido y estable este domingo, con lluvias aisladas en montañas y temperaturas elevadas en varias regiones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 5 de abril Costa Rica presentará condiciones más estables debido a una disminución parcial de la humedad atmosférica.

Esta situación favorecerá cielos con pocas nubes durante gran parte del día. Sin embargo, el calentamiento diurno y las brisas marinas generarán nubosidad en horas de la tarde, especialmente en sectores montañosos del Pacífico y del Valle Central.

Durante la tarde se esperan lluvias y aguaceros aislados en estas regiones, con probabilidad moderada. En el resto del territorio, la posibilidad de precipitaciones será baja, aunque no se descartan eventos puntuales en zonas altas del Caribe Sur y del Valle Central.

El IMN señala que persistirán temperaturas cálidas y vientos débiles, lo que aumentará la sensación térmica a lo largo del día.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias ocasionales en montañas. San José registrará una temperatura mínima de 17,4 °C y una máxima de 27,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado y ambiente soleado durante toda la jornada. Liberia alcanzará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 37,6 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central predominará el cielo con pocas nubes en la mañana. En la tarde se prevé nubosidad parcial y lluvias breves en zonas montañosas. Quepos tendrá temperaturas entre 22,1 °C y 32,5 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares, con aumento de nubes en la tarde y lluvias aisladas. Golfito registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Caribe Norte se mantendrá el cielo entre poco y parcialmente nublado durante el día, con baja probabilidad de lluvias. Guápiles tendrá temperaturas entre 21,8 °C y 29,6 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad parcial y lluvias ocasionales en montañas durante la tarde. Limón registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 30 °C.

En la zona norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y con pocas nubes. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16,4 °C y 28 °C.

El patrón atmosférico favorecerá una jornada calurosa en la mayor parte del país, con lluvias concentradas en sectores específicos durante la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:31 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 8:52 p. m. y se ocultará a las 7:49 a. m. La fase lunar estará hacia cuarto menguante.