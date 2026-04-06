El Mundo

‘Niño Godzilla’: el fenómeno climático extremo que alerta a científicos por su posible impacto en 2026

Expertos advierten señales en el Pacífico que anticipan un evento climático severo con impacto global en ecosistemas y clima extremo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El posible “Niño Godzilla” genera alerta por su capacidad de intensificar huracanes y dañar la biodiversidad marina. (LUDOVIC MARIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEl NiñoNiño GodzillaClima
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.