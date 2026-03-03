El Mundo

ONU advierte que El Niño podría regresar este año: ¿Cuáles son las previsiones?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el martes que existe la posibilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño este año. Esto es lo que implica.

EscucharEscuchar
Por AFP

Ginebra, Suiza. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el martes que existe la posibilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño este año, con una probabilidad de en torno al 40% entre mayo y julio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ONUEl Niñoclimameteorología
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.