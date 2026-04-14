Economía

¿Por qué el precio del petróleo amenaza la estabilidad de la inflación y el dólar en Costa Rica durante el 2026?

Conflicto con Irán disparó precios del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo

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Por Luis Enrique Brenes
Camión cisterna saliendo de un plantel de Recope en Costa Rica, mientras empresarios temen escasez de combustibles en puntos de venta debido a la lentitud en la gestión de ventas tras un ataque informático.
La factura petrolera del país aumentará en el 2026 debido al aumento en el costo de los combustibles. (Alonso Tenorio)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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