Economía

Sector aéreo europeo sufrirá escasez de combustible en tres semanas si no se reabre el estrecho de Ormuz

El sector aéreo de la Unión Europea advierte sobre la necesidad de medidas urgentes para asegurar el suministro de combustible

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Por Europa Press
Gobierno de EE. UU. amenaza a México con suspender vuelos por incumplimientos en el aeropuerto Benito Juárez
Europa evalúa medidas ante posible crisis de combustible para aviones. (Canva/Canva)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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