Trump dice que Irán no tiene ‘ninguna carta’ para negociar más allá del control del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán no tiene “ninguna carta” para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

“Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales”, explicó Trump en su plataforma Truth Social.

“¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!”, advirtió en la víspera de las discusiones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.

En un mensaje aparte, el multimillonario republicano añadió: “Los iraníes son mejores para manejar a los medios mentirosos y las ‘relaciones públicas’ que para pelear”.

La cuestión del control del estrecho de Ormuz centrará las conversaciones sobre un acuerdo de paz previstas este fin de semana en Pakistán entre las delegaciones estadounidense e iraní.

Irán y Estados Unidos habían dicho que el estratégico estrecho sería desbloqueado tras anunciar el martes un alto el fuego de quince días.

Pero en la práctica solo un pequeño número de buques ha utilizado desde entonces la vía marítima.

Trump declaró el jueves que Irán “no está haciendo en absoluto su trabajo” en Ormuz. “¡Ese no es el acuerdo al que llegamos!”, protestó.