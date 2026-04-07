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Trump acepta alto el fuego con Irán tras intervención de Pakistán y China

De acuerdo con el ‘New York Times’, la mediación de Pakistán y la intervención de último momento de China lograron acordar el cese el fuego. ¿En qué consiste?

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Por Fernando Chaves Espinach
El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su estrategia en Venezuela es la que buscaría aplicar en Irán.
Esfuerzos diplomáticos de última hora lograron el alto el fuego. (KENT NISHIMURA/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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