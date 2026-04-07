Trump acepta alto el fuego con Irán tras intervención de Pakistán y China

El presidente estadounidense Donald Trump está de acuerdo con un alto el fuego de dos semanas con Irán, anunció en Truth Social.

El presidente Trump afirmó que aceptó la propuesta de Pakistán, que contempla un alto el fuego de dos semanas y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

Durante las próximas dos semanas, dijo, Estados Unidos trabajará en la finalización de un acuerdo con Irán.

“La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una paz duradera con Irán y la paz en Medio Oriente”, escribió su red social.

El anuncio llega tras horas de alta tensión por el anuncio de Trump donde amenazaba con “destruir la civilización entera” en Irán si no acordaban reabrir el estrecho de Ormuz. La amenaza despertó fuertes críticas internacionales y de políticos estadounidenses de los dos partidos dominantes.

El acuerdo es “sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un alto el fuego de doble vía!“, agregó.

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan una resolución que pide el desbloqueo del estrecho de Ormuz, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán y Medio Oriente en la sede de la ONU en Nueva York el 7 de abril de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Alto el fuego temporal

Según Trump, con este acuerdo se buscará una “paz duradera”. “Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los puntos de desacuerdo del pasado han sido ya acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado”, dice en su mensaje.

De acuerdo con el New York Times, Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de dos semanas impulsada por Pakistán, tras intensos esfuerzos diplomáticos de ese país y “una intervención de último momento de China, un aliado clave, que pidió a Teherán mostrar flexibilidad y reducir las tensiones”, según tres funcionarios iraníes.

Los oficiales indicaron al medio estadounidense que el alto el fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

El potencial daño a infraestructura crítica y una prolongada crisis energética motivaron la intervención de China y de Pakistán, así como las amenazas a la población civil.

Trump había anunciado un ultimátum para este martes, cuando escribió en su red social: “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”.

Luego del anuncio estadounidense, dos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron a la agencia Reuters que el gobierno de Israel también concordaba con el cese el fuego.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán declaró en un comunicado que el pueblo iraní era “victorioso” y que Estados Unidos había aprobado los 10 puntos del plan, “incluyendo garantías de no atacar a Irán, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y compensaciones por pérdidas financieras”. No obstante, el mensaje de Trump solo afirma que Estados Unidos “revisará” la propuesta.

Humo en Teherán tras bombardeo del 7 de abril. (ATTA KENARE/AFP)

Riesgo latente

Justo antes de los anuncios respectivos, se escucharon explosiones se escucharon en Doha y Bagdad, las capitales de Catar e Irak, según la agencia AFP. Emiratos Árabes Unidos también afirmó que sus fuerzas aéreas estaban “respondiendo a misiles y drones iraníes”.

Al menos civiles, incluido un niño, murieron en Bagdad, según la policía local; en la capital de Irak, corresponsales de la AFP oyeron hasta cinco explosiones en la zona central de la ciudad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

El Times anunció pronto que los ataques estadounidenses a Irán habían cesado “inmediatamente”.

Del mismo modo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en un comunicado que Irán cesaría “sus operaciones defensivas. Durante un período de dos semanas, el paso seguro por el estrecho de Ormuz será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”.