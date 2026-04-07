Donald Trump advirtió que Irán enfrentaría consecuencias graves si no acata sus condiciones antes del plazo fijado para este martes.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¿Quién sabe?”, agregó.

Trump no dio detalles, pero dijo que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la “Edad de Piedra”.

Trump advierte que "una civilización entera morirá" este martes si Irán no acata ultimátum (Redes sociales/Captura de pantalla)

El ultimátum vence a las 8:00 p. m., hora local de Washington (alrededor de las 6:00 p. m. hora Costa Rica).

Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”.

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

En su publicación en Truth Social este martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

“Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?” explicó en su mensaje.

“Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin”, aseguró.

“¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!” concluye su publicación.