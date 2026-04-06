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Trump afirma que ‘todo’ Irán podría ser ‘eliminado’ el martes

Trump fijó para el martes por la noche un ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C. (SAUL LOEB/AFP)







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