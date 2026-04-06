Trump y gobierno de Irán rechazan propuestas de alto el fuego presentadas por mediadores

Washington, Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump “no la validó”.

Los medios estadounidenses informaron que Washington recibió una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

“Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa”, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que recordó que el mandatario tiene prevista una rueda de prensa a la 1 p. m., hora local.

La propuesta de alto el fuego fue puesta sobre la mesa por mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, según el sitio de información Axios.

Trump dio como plazo límite el martes a las 8 p. m., hora local, antes de bombardear infraestructuras iraníes.

Irán rechazó una propuesta de tregua en la guerra con Estados Unidos e Israel bajo la mediación de Pakistán, informó este lunes un medio estatal iraní, sin precisar la fuente.

“Irán transmitió a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra”, afirmó la agencia de noticias Irna, sin revelar el contenido del plan.

“En esta respuesta —expuesta en diez puntos— Irán (...) rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, agregó.

Varios países están intentando encontrar una solución diplomática a 38 días de guerra desencadenada por ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, que ha respondido disparando misiles contra objetivos en todo Oriente Medio.

Trump advirtió el domingo que, a menos que Teherán aceptara antes del martes por la noche permitir el libre paso de la navegación por el estrecho de Ormuz, ordenaría ataques contra sus centrales eléctricas y sus puentes.

Sin embargo, la agencia Irna afirmó que Teherán respondió con sus propias exigencias, entre ellas “el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones”.