El Mundo

Trump y gobierno de Irán rechazan propuestas de alto el fuego presentadas por mediadores

Los medios estadounidenses informaron que Washington recibió una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

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Por AFP
US President Donald Trump speaks during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
US President Donald Trump speaks during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP) (ALEX BRANDON/AFP)







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