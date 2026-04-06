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Irán lanza nuevos ataques y advierte de represalias ‘devastadoras’ tras las amenazas de Donald Trump

Irán ataca Israel y el Golfo, y confirma la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo en Teherán

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Por AFP
Según los informes, el ejército israelí activó sus sistemas de defensa para interceptar proyectiles lanzados desde Irán. El impacto en este barrio residencial de Ramat Gan (una ciudad cercana a Tel Aviv) habría causado daños estructurales en un edificio y, según los servicios médicos, al menos una persona resultó herida.
Esta fotografía aérea muestra el edificio dañado que fue alcanzado por un ataque iraní en un barrio residencial de Ramat Gan el 4 de abril de 2026. (JACK GUEZ/AFP)







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