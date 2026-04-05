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Irán desafía ultimátum de Donald Trump con ataques contra Israel y Kuwait

El presidente estadounidense dio 48 horas a Teherán para un acuerdo sobre Ormuz, pero la república islámica intensificó sus ofensivas y elevó el tono de confrontación

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Por AFP
Rocket trails are seen in the sky above the Israeli coastal city of Netanya amid a fresh barrage of Iranian missile attacks on April 4, 2026. The Middle East was sparked by joint US-Israeli strikes on Iran that triggered a wave of retaliatory missile and drone attacks against Israel and several other countries in the region. (Photo by JACK GUEZ / AFP) /
Estelas de cohetes se observan en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya durante una nueva andanada de ataques con misiles iraníes. (JACK GUEZ/AFP)







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