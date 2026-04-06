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Irán amenaza con represalia ‘mucho más devastadora’ si objetivos civiles son atacados

Siguientes fases de operaciones ofensivas y de represalia serían más devastadoras y extensas, advirtió mando militar central iraní

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Por AFP
Estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes al amanecer del 6 de abril en ese sitio.
Estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes al amanecer del 6 de abril en ese sitio. (JACK GUEZ/AFP)







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