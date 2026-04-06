Irán amenaza con represalia ‘mucho más devastadora’ si objetivos civiles son atacados

Estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes al amanecer del 6 de abril en ese sitio.

El mando militar central de Irán amenazó con una represalia “mucho más devastadora” si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

“Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas”, declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB el lunes por la mañana (hora local en Irán).

La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.

Trump dijo horas antes este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

“El martes que viene será el Día de la Planta Energética y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, declaró Trump antes de asegurar que no habrá “nada igual” al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

”Abran el maldito estrecho, locos bastardos, o van a vivir en el infierno. ¡Solo esperen y verán! Alabado sea Alá”.

La crisis en Oriente Medio se desencadenó en febrero por ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron una ola de ataques de represalia con misiles y drones contra Israel y otros países de la región que entró esta semana en su segundo mes activa concluido marzo.