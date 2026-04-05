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Trump sube el tono, ahora con insultos, y amenaza otra vez a Irán para que abra el estrecho de Ormuz

Espera un acuerdo mañana pero avisa que volará “todo por los aires” y se quedará con el petróleo iraní si Teherán no acepta su ultimátum

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Por Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenaza con un ataque masivo a Irán si no se desbloquea el estrecho de Ormuz. (SAUL LOEB/AFP)







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