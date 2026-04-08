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Irán revela detalles del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos tras amenazas de Trump sobre ‘la destrucción de una civilización’

Israel e Irán también firmaron un cese de hostilidades. ¿Qué pasará con el programa de enriquecimiento de uranio y el estrecho de Ormuz? Conozca lo primero que se revela.

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Por Sebastián Sánchez y AFP
El presidente Donald Trump en la conferencia de prensa de este lunes 6 de abril.
Trump afirmó que Irán abrirá el estrecho de Ormuz. Teherán detalle una lista de obligaciones que contrajo EE. UU. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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