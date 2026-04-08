Irán revela detalles del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos tras amenazas de Trump sobre ‘la destrucción de una civilización’

Trump afirmó que Irán abrirá el estrecho de Ormuz. Teherán detalle una lista de obligaciones que contrajo EE. UU.

Irán reveló detalles del acuerdo firmado este martes para un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para “destruir” al país.

Según Teherán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

Acuerdo mediado por Pakistán

Tras más de un mes de demoledores ataques de Estados Unidos e Israel, Irán dijo que había aceptado entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el viernes en Pakistán, para poner fin al conflicto.

La guerra comenzó cuando Tel Aviv y Washington lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo el 28 de febrero, lo que desencadenó ataques de represalia de Teherán contra las naciones del Golfo e Israel.

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)

Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Trump dijo que había hablado con los dirigentes de Pakistán, quienes le “pidieron que detuviera la fuerza destructiva que esta noche iba a ser enviada a Irán”.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó un paso seguro durante dos semanas para los barcos a través del estrecho de Ormuz, la vía de salida de una quinta parte del petróleo mundial, que Teherán había cerrado en represalia por la guerra iniciada el 28 de febrero.

“Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, dijo Araghchi.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba “muy avanzado” en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de “viable”.

Los detalles del plan aún no han sido revelados en su totalidad.

Empero, Irán sí reveló en un comunicado difundido junto con una lista de los 10 puntos publicada por los medios estatales que el plan pedirá “el control iraní continuado sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento (de uranio, para energía) y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias”.

La Casa Blanca contempla mantener “negociaciones en persona” con Irán, dijo el martes la portavoz, Karoline Leavitt, después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

“Hay discusiones sobre la posibilidad de negociaciones en persona, pero nada es definitivo hasta que lo anuncie el presidente o la Casa Blanca”, dijo Leavitt después de que Irán afirmara que había aceptado iniciar el viernes en Pakistán conversaciones con Estados Unidos.

Tras el anuncio de tregua, la Bolsa de Seúl se disparó más de un 6% y la de Tokio subió más de un 4% este miércoles en la apertura de las operaciones.

Un buque de carga frente a la costa de la ciudad de Fujairah, en el estrecho de Ormuz, en el norte del Emirato, el pasado 25 de febrero. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Reacción de mercados

El precio del petróleo cayó casi el 18% después del pronunciamiento de Trump.

Los costos en las gasolineras se habían elevado desde el inicio de la guerra para los estadounidenses de a pie, lo que generó una fuerte presión política sobre Trump.

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los bombardeos contra Irán por dos semanas sujeto a que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga sus ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, indicó el despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un comunicado.

Trump había fijado para Irán un plazo para abrir el estrecho de Ormuz a las 8 p. m. de Washington (7 p. m. hora de Costa Rica), o las 3:30 a. m. en Teherán.

Anteriormente había amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes del país de 90 millones de habitantes, lo que supondría un crimen de guerra por tratarse de objetivos de uso principalmente civil.

El presidente estadounidense también había lanzado amenazas que suscitaron advertencias de que estaba incitando al genocidio, lo que potencialmente podría derivar algún día en acusaciones de crímenes de guerra contra militares estadounidenses que acataran las órdenes.

“Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá”, había escrito Trump.

La retórica suponía una escalada respecto a una publicación cargada de insultos dos días antes, el Domingo de Pascua.

El papa León XIV dijo que “esta amenaza contra todo el pueblo de Irán” era “verdaderamente inaceptable”.

Ataques previos a la hora fijada

Estados Unidos e Israel atacaron infraestructura clave incluso antes del plazo de Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó ataques contra vías férreas y puentes que, dijo, eran utilizados por la Guardia Revolucionaria.

Los iraníes queman banderas estadounidenses e israelíes en señal de protesta tras el anuncio del alto el fuego en la plaza Enqelab, en Teherán, el 8 de abril de 2026. (STR/AFP)

El ejército israelí también emitió una inusual declaración de lamento tras reconocer que había dañado una sinagoga en Teherán, cuando su objetivo era un alto mando iraní.

Teherán, gobernado por clérigos musulmanes chiitas, alberga alrededor de 100 sinagogas para su minoría judía.

Los ataques contra infraestructura reportados el martes por las autoridades iraníes incluyeron un bombardeo estadounidense-israelí contra un puente a las afueras de la ciudad de Qom y otro contra un puente ferroviario en el centro de Irán que dejó dos muertos.

Los medios estatales iraníes publicaron fotos que supuestamente mostraban grupos de personas formando cadenas humanas para proteger centrales eléctricas.

Un acuerdo de paz, si se concretara, dejaría en pie al régimen islámica, pese a las esperanzas de Israel y Estados Unidos de derrocarla.

Trump ha alegado que Irán estaba cerca de construir una bomba atómica, una afirmación que no cuenta con el respaldo del organismo nuclear de la ONU ni de la mayoría de los observadores.

Irán ha respondido a la guerra atacando a los Estados árabes del Golfo Pérsico que albergan tropas estadounidenses.

Israel, a su vez, ha lanzado una gran ofensiva en el Líbano, prometiendo controlar el territorio desde el cual Hezbolá, vinculado a Irán, ha disparado cohetes en su contra.