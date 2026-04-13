Tipo de cambio toca un nuevo fondo. Este es el dato

El precio del dólar en Costa Rica sigue cayendo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El tipo de cambio del colón frente al dólar continuó su tendencia a la baja. Este lunes se colocó en un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El precio de la divisa cerró en ¢460,59, lo que representa una disminución de ¢1,24 respecto a los ¢460,59 del día viernes 10 de abril.

El nivel del precio del dólar de este lunes 13 de abril es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Durante la jornada de este lunes se registraron 228 transacciones por un total de $99,5 millones, dato superior a las 193 transacciones y $40,4 millones del viernes pasado.

Esta es la quinta sesión consecutiva con el precio a la baja. Desde el 7 de abril el precio del dólar ha caído ¢4,58 de acuerdo con los datos del Central.

El precio mínimo registrado en esta jornada fue de ¢458 por dólar y el máximo fue de ¢461,50.

Aumenta intervención

Este lunes el BCCR intervino nuevamente en el Monex a fin de evitar una caída más pronunciada de la divisa. La institución adquirió $87,7 millones de los $99,5 millones negociados este lunes.

La entidad compró $35,3 millones mediante operaciones de estabilización, casi el triple de las compras que realizó el viernes anterior, por $13,6 millones.

El Banco Central además adquirió $51,8 millones para el Sector Público No Bancario (SPNB), es decir, para compañías estatales como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este dato es superior a los $21,6 millones del viernes 10 de abril.

El economista Vidal Villalobos dijo a La Nación este viernes que se están rompiendo las ciclicidades y expectativas del mercado, a causa del dinamismo en el régimen de zona franca.

Además, destacó la venta de Fifco a la marca Heineken. “Esta empresa tuvo que pagar impuestos a Hacienda, lo que generó una oferta (de dólares) no recurrente en el mercado”.

Villalobos también citó la emisión de eurobonos del Ministerio de Hacienda en el mercado interno, como otro factor del aumento de la oferta de dólares.

A las 2:10 p.m. de este lunes el precio de la divisa se ofertaba en ¢468 en los tres bancos públicos, mientras que en algunos bancos privados se ofrecía entre ¢468 y ¢470.