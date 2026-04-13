Economía

Tipo de cambio toca un nuevo fondo. Este es el dato

Este lunes 13 de abril el precio del dólar continuó con la tendencia a la baja que mostró la semana anterior

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Por Gustavo Ortega Campos
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El precio del dólar en Costa Rica sigue cayendo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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