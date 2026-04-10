Precio del dólar ronda los ¢461 y marca un nuevo mínimo histórico en el Monex

El precio del dólar en Costa Rica cerró la semana del 10 de abril en ¢461,83.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón bajó este viernes 10 de abril en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El precio del dólar cerró en ¢461,83, lo que representa una disminución de ¢1,17 respecto a los ¢463 del día previo.

El nivel del precio del dólar de este viernes es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

Durante la semana del 6 al 10 de abril, el precio de la divisa mantuvo una tendencia hacia la baja día con día, para totalizar una caída de ¢3,64.

El lunes inició con un valor de ¢465,39; al día siguiente se ubicó en ¢465,19 y el miércoles se cotizó en ¢464,03.

La reducción continuó el jueves cuando se colocó en ¢463.

Durante la jornada de este viernes se realizaron 193 transacciones por un total de $40,4 millones.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervino nuevamente en el Monex para evitar una caída más pronunciada de la divisa.

La entidad compró $13,6 millones mediante operaciones de estabilización y también, adquirió $21,6 millones para el Sector Público No Bancario (SPNB), es decir, para compañías estatales como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El economista Vidal Villalobos explicó que tradicionalmente, con el pago de los impuestos de marzo y el inicio de la temporada baja en el turismo, el tipo de cambio del colón frente al dólar debería mostrar un repunte.

Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. Según Villalobos, se están rompiendo las ciclicidades y expectativas del mercado, a causa del dinamismo en el régimen de zona franca.

Además, destacó la venta de Fifco a la marca Heineken. “Esta empresa tuvo que pagar impuestos a Hacienda, lo que generó una oferta (de dólares) no recurrente en el mercado”.

Villalobos también citó la emisión de eurobonos del Ministerio de Hacienda en el mercado interno, como otro factor del aumento de la oferta de dólares.