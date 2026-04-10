Economía

Precio del dólar ronda los ¢461 y marca un nuevo mínimo histórico en el Monex

Este viernes 10 de abril el precio del dólar cerró en ¢461,83

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Por Gustavo Ortega Campos
Dolar tipo de cambio
El precio del dólar en Costa Rica cerró la semana del 10 de abril en ¢461,83. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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