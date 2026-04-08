Economía

Precio del dólar recobra tendencia a la baja en Costa Rica: hay un nuevo mínimo histórico

Banco Central intervino en sesión del Monex para evitar mayor caída del tipo de cambio

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Por Óscar Rodríguez
Dollar - Precio del dólar - Tipo de cambio
El Banco Central intervino en el Monex y compró $45,8 millones para evitar una mayor caída en el precio de la divisa. (Shutterstock)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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