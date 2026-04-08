Precio del dólar recobra tendencia a la baja en Costa Rica: hay un nuevo mínimo histórico

El Banco Central intervino en el Monex y compró $45,8 millones para evitar una mayor caída en el precio de la divisa.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón recobró la tendencia a la baja en la sesión del miércoles 8 de abril en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El precio del dólar cerró en ¢464,03, lo que representa una disminución de ¢1,14 respecto a los ¢465,17 del día previo.

El nivel del precio del dólar de miércoles es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se vio de nuevo obligado a intervenir en Monex para evitar una caída más pronunciada de la divisa.

La entidad compró $45,8 millones mediante operaciones de estabilización. Pero también, adquirió $53,2 millones para el Sector Público No Bancario (SPNB), es decir, para compañías estatales como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El BCCR compró $99 millones en la sesión de Monex, en la cual en total se transaron $109,9 millones.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó a finales de marzo anterior que la intervención del emisor en el mercado evitó que el precio del dólar estuviera más bajo, pero enfatizó que este tipo de operaciones no buscan cambiar la tendencia, actualmente a la baja.

“ Tendríamos precios más bajos, no sé cuánto, pero más bajos ”, afirmó el jerarca.

Al ser consultado sobre si estas intervenciones influyen en revertir la tendencia a la baja del tipo de cambio, el presidente del Banco Central aseguró que no tienen esa finalidad, sino que buscan que “ (la caída) sea más ordenada ”.

Resultado en ventanillas

Durante lunes, martes y miércoles de la semana pasada, las ventanillas de los intermediarios cambiarios registraron un superávit porque adquirieron $433,7 millones y vendieron $390,1 millones, lo cual dejó un excedente de $43,6 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central.

A las 3 p. m. del miércoles, todas las entidades bancarias compraban dólares a ¢459 o menos. Mientras que el precio de venta era de ¢472 y ¢471.