Tipo de cambio retoma tendencia a la baja

Desde el pasado 16 de marzo, el valor del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢470.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) retomó su tendencia a la baja, luego de interrumpir su caída el pasado 25 de marzo.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢464,27 este jueves 26 de marzo, lo que representa una caída de ¢0,55 respecto a la sesión anterior.

El nivel del precio del dólar de este 26 de marzo es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007. Para evitar que el tipo de cambio cayera más, el ente emisor intervino en el mercado.

Datos del BCCR indican que en la sesión de este jueves se negociaron $30,35 millones, de los cuales el Central adquirió $11,84 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) mencionó en un análisis reciente que las operaciones de estabilización se activan cuando el Banco Central identifica condiciones de mercado que podrían generar fluctuaciones excesivas o desordenadas.

A inicios de marzo, la autoridad monetaria aseveró que continuará vigilante del desempeño del mercado cambiario y, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Por su parte, en la sesión de este 26 de marzo, el Banco Central también compró $12 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:22 p. m. de este 26 de marzo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢468,43 y ¢555,33.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢481.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢384,99 y ¢463.