Economía

Tipo de cambio retoma tendencia a la baja

El Banco Central se vio obligado a intervenir en el Monex para evitar que el precio del dólar cayera más

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Por Mónica Cerdas Gómez
Un primer plano de billetes de dólar estadounidenses y monedas apiladas, representando las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica al cierre de la primera semana de 2025.
Desde el pasado 16 de marzo, el valor del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢470. (Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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