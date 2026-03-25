Economía

Tipo de cambio detiene su caída

Este 25 de marzo, el precio del dólar en el Monex se ubicó por debajo de los ¢465

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Por Mónica Cerdas Gómez
Dolar tipo de cambio
Desde el pasado 16 de marzo, el precio del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢470. (Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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