Tipo de cambio detiene su caída

Desde el pasado 16 de marzo, el precio del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢470.

Luego de 13 sesiones consecutivas a la baja, el tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró un leve repunte este miércoles 25 de marzo.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex cerró en ¢464,82, lo que representa un aumento de ¢0,06 respecto a la sesión anterior.

Desde el pasado 16 de marzo, el valor de la divisa se ubica por debajo de los ¢470. El nivel más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007, se alcanzó el 24 de marzo, cuando el tipo de cambio se situó en ¢464,76.

Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, resumió que los movimientos del tipo de cambio siguen explicados por factores como el mayor flujo de divisas ―proveniente de zonas francas, “buen inicio” de año del turismo― y el acercamiento de los márgenes de tasas de interés locales e internacionales.

En la sesión de este 25 de marzo, se negoció un total de $23,88 millones. Los datos del Central exponen que en la jornada, el ente emisor solo compró $8,44 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

De esta forma, el BCCR también frenó las compras que venía haciendo bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por el Central para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:29 p. m. de este 25 de marzo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢468,43 y ¢555,60.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢481.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢385,18 y ¢462,56.