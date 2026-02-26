Dólar toca mínimo histórico: Esto dijo Rodrigo Chaves sobre el futuro del tipo de cambio

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, dijo que la disponibilidad de dólares en la economía no es un tema coyuntural.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, respondió este miércoles 25 de febrero a quienes cuestionan la apreciación del colón frente al dólar y señaló que deben acostumbrarse.

“Dígame qué quieren que hagamos: 1. Matar el turismo. 2. Matar las exportaciones. 3. Matar la inversión extranjera directa. 4. Asustar a los inversionistas internacionales. 5. Que el Banco Central imprima dinero para comprar aún más reservas monetarias internacionales o que seamos absolutamente irresponsables con la tasa de política monetarias”, mencionó Chaves durante la conferencia de prensa semanal.

“Esas cosas, que suenan tan terribles, es lo que habría que hacer para darles gusto a los que apostaron contra el colón cuando entró esta Administración. Ahí andaba el pulpero de Paraíso dándole consejo a todo mundo: ‘vea está en ¢670 (el precio del dólar) y cuando entre Chaves esto se va a derrumbar’. Claro, perdió y embarcó a los que perdieron, entonces dice ‘ah, es una barbaridad’. Acostúmbrense, esta economía, como dijo doña Laura Fernández (presidenta electa de Costa Rica) de manera muy sabia, ya la disponibilidad de dólares no es un tema coyuntural, es que estamos siendo cada vez más productivos”, agregó.

Las declaraciones del mandatario se dieron el mismo día en que el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) bajó ¢1,25 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢472,5, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El bajo nivel del tipo de cambio “asfixia” al sector turismo, según dijo la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) a finales de noviembre pasado, y a los exportadores se les “hace dificilísimo y muy complicado” hacerle frente a los gastos por el bajo precio del dólar, pues prácticamente todos están en moneda local, indicó la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) en ese momento.

Adicionalmente, afecta directamente la competitividad de los productores nacionales. De acuerdo con lo indicado desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) en noviembre pasado, el nivel del precio del dólar amenaza empleos, ingresos familiares y la estabilidad de territorios donde el agro es el principal motor de desarrollo.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) resumió en un análisis que la apreciación del colón frente al dólar se explica por diversos factores, entre ellos: el mayor ingreso de dólares por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED), una menor factura petrolera y la reducción del déficit comercial.

“A esto se suman factores estacionales y cambios en las expectativas que también influyen en el comportamiento del mercado cambiario”, agregó el análisis del OES.