Costa Rica vive un auge inédito de dólares: mercado cambiario rompió récord en 2025

¿A qué se debe la histórica abundancia de dólares en Costa Rica? El mercado cambiario alcanzó negociaciones por $73.000 millones, según el Banco Central.

Por Luis Enrique Brenes
Una pala llena de dólares en un sitio lleno de billetes.
La mayor abundancia de dólares en la economía costarricense presiona a la baja el tipo de cambio. (Shutterstock/Shutterstock)







