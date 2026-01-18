Ministro de Turismo reconoce que la apreciación del colón encarece el destino Costa Rica

William Rodríguez, ministro de Turismo, se refirió al impacto del tipo de cambio y la inseguridad en el sector.

La tendencia a la baja del tipo de cambio del dólar respecto al colón y la inseguridad son dos factores que el sector turístico costarricense señala periódicamente como aspectos que golpean a la industria.

En una conversación con La Nación, el jueves 15 de enero, el ministro de Turismo, William Rodríguez, se refirió a estos dos asuntos, en el marco del anuncio de una mejora del 0,8% en la visitación turística por todas las vías en 2025 respecto a 2024.

En relación con la apreciación del colón, el jerarca reconoció que esto tiene un impacto en el sector, pero enfatizó que el encarecimiento del destino no incide en las decisiones de los visitantes que desean venir al país.

“ Nadie duda de que la apreciación del colón es un factor que ha hecho que el producto turístico costarricense se encarezca (...). Entonces, decir que no ha afectado del todo la revaluación del colón, también seríamos obtusos.

“Debe haber una parte de los mercados que nos visitan que sí están viendo el precio, pero en la mayor parte, el precio no es la variable más importante”, comentó al ser consultado sobre si Costa Rica se ha vuelto más susceptible a perder viajeros que optan por otros destinos ante la dinámica del tipo de cambio y la inseguridad.

El jerarca reconoció que algunos hoteles han tenido que ajustar sus precios ante la baja en el tipo de cambio. El valor de la divisa alcanzó ese viernes su nivel más bajo en la historia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al cerrar en ¢487,26.

Rodríguez añadió que, desde su perspectiva, por el tipo de producto turístico que ofrece el país, los destinos con los que compite Costa Rica por la atracción de viajeros no se encuentran en América Latina.

“Nosotros, como país, con mucho más énfasis en nuestra gestión, apostamos por la calidad y no por la cantidad de turistas. La calidad se refiere a dos cosas: primero, a personas que gasten más en el país y a turistas que se queden más tiempo”, añadió.

En 2025 se registraron 2.943.991 llegadas internacionales por todas las vías, es decir, 24.508 visitantes más (0,8% más) que los 2.919.483 que ingresaron durante 2024, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En un comunicado, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) reconoció como una señal positiva el crecimiento en la llegada de turistas; sin embargo, advirtió que el incremento es “modesto e insuficiente” frente a los desafíos que enfrenta el sector.

En ese mismo pronunciamiento, Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, señaló que el país ha perdido competitividad debido a la baja en el tipo de cambio.

“El leve crecimiento representa un respiro para el sector, pero no podemos conformarnos. Con un tipo de cambio tan bajo, el país ha perdido competitividad y se ha reducido la capacidad de gasto del turista dentro del país", afirmó Calvo.

Tadeo Morales, presidente de la Arenal Cámara de Turismo y Comercio (ACC), coincidió en que existe una afectación importante por la reducción del tipo de cambio, que se suma a las afectaciones arrastradas desde pandemia y a un incremento en el costo de insumos.

“Después de la pandemia no ha habido condiciones para que el turismo se recupere (...) Esta condición del tipo de cambio nos ha puesto en aprietos, porque el valor de la moneda en la que recibimos el pago por nuestros servicios cayó sostenidamente”, añadió Morales.

El presidente de ACC agregó que la oferta turística de Costa Rica es de altísima gama, lo cual hace que el país sobresalga a nivel internacional como un destino muy llamativo; sin embargo, afirmó que se ha perdido competitividad por el tipo de cambio.

Según Rodríguez, los crecimientos en la visitación para el tipo de turismo que se realiza en Costa Rica oscilarán entre el 2% y el 3% anual en el futuro. Calificó 2025 como un año atípico debido a eventos que impactaron el ámbito económico y político, sobre todo en Estados Unidos y Canadá.

Inseguridad

Sobre la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica —y que ha impactado a turistas con mayor frecuencia en los últimos meses, particularmente con asaltos—, el ministro aseguró que no incide en la decisión de viaje de los visitantes.

“Tuvimos 178 entrevistas en Canadá y no hubo una sola persona que preguntara por el tema de seguridad, lo mismo en Estados Unidos. En Europa, una periodista preguntó, fue la única. En el ‘top of mind’ de los viajeros potenciales hacia Costa Rica, el tema de seguridad no es decisorio en estos momentos”, expresó Rodríguez.

Pese a ello, el jerarca enfatizó que se trata de una situación que genera preocupación, aunque señaló que en los mercados prioritarios no es un factor que influya. No obstante, Canatur sí mencionó que hay severos problemas en infraestructura e inseguridad, lo cual fue recalcado por el presidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio.

Estados Unidos y Canadá, los dos principales mercados emisores de turistas, han emitido alertas a sus ciudadanos sobre eventuales riesgos al visitar el país debido al aumento de la violencia.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió el 25 de noviembre una alerta de seguridad para turistas y residentes estadounidenses ante delitos cometidos contra extranjeros.

Sobre estas observaciones, el ministro las calificó como “lógicas, pero light”. Añadió que, en Estados Unidos y Canadá, los puntajes de Costa Rica en términos de recomendación de viaje superan los de los países de América Latina.