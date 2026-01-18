Economía

Ministro de Turismo reconoce que la apreciación del colón encarece el destino Costa Rica

Jerarca reconoce que el tipo de cambio impacta al sector, pero señala que el precio no es la variable más relevante para los viajeros

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
29/05/2025, San José, Hotel Hilton, presentación del informe del cuatrimestre por parte del ICT, donde muestra cómo está el turismo en el país. En la fotografía William Rodríguez ministro de turismo.
William Rodríguez, ministro de Turismo, se refirió al impacto del tipo de cambio y la inseguridad en el sector. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICTTurismoWilliam RodríguezTipo de cambio
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.