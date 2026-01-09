OIJ alerta por ola de asaltos a turistas en Airbnb: el último terminó en balacera y un muerto

La noche del jueves, cuatro estadounidenses sufrieron un violento asalto en esta vivienda en Tilarán.

Los asaltos contra turistas que alquilan viviendas por Airbnb para conocer sitios turísticos de Costa Rica se han vuelto frecuentes en los últimos meses. Así lo confirmó este viernes el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando oficiales de la Fuerza Pública rescataron a cuatro personas de nacionalidad estadounidense que presuntamente fueron víctimas de un asalto en un Airbnb ubicado en Nuevo Arenal, en Tilarán de Guanacaste.

La atención del incidente culminó con uno de los asaltantes fallecido en el lugar, con heridas por arma de fuego en el abdomen, luego de un enfrentamiento armado con la Policía.

“Es un modo de operar que lamentablemente ha venido dándose durante los últimos meses, especialmente en zonas costeras, zonas turísticas donde perfilan a personas normalmente extranjeras”, dijo Soto.

Consultado por La Nación, el jerarca explicó que el OIJ ha recibido reportes de casos, por ejemplo, en Osa, Uvita, Dominical, Cóbano, en la provincia de Puntarenas. También agregó a la lista hechos violentos en sectores de Guanacaste.

De acuerdo con Soto, la noche del jueves, la Policía llegó a la vivienda en Tilarán luego de recibir una alerta a través del sistema de emergencias 9-1-1, en la cual se reportó el asalto. Al llegar al sitio, al menos tres sujetos recibieron a los oficiales con detonaciones de arma de fuego.

Los hombres que dispararon contra la unidad policial, en apariencia, portaban pasamontañas. Luego de repeler el ataque, uno de los presuntos asaltantes murió, y los otros dos lograron huir hacia una zona montañosa cercana.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales hallaron a los cuatro extranjeros, tres mujeres y un hombre, dos de ellos amordazados y ninguno con lesiones. Los cuerpos de emergencia atendieron a las tres mujeres por crisis nerviosa, pero ninguna requirió traslado a un centro médico.

La Policía Judicial asumió las pesquisas para esclarecer el caso y dar con los responsables de cometer el asalto. Por el momento, el expediente está en una etapa preliminar.

Asaltos a propietarios extranjeros

Además de los asaltos en casas de alquiler, Soto precisó que la violencia se ha extendido a viviendas cuyos propietarios también son extranjeros.

El 25 de noviembre del año anterior, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos que deciden viajar o residir en Costa Rica.

“La embajada de EE. UU. tiene constancia de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos que han afectado a extranjeros en Costa Rica, incluidos ciudadanos estadounidenses”, se lee en el texto.

Las bandas criminales, precisó la entidad, han atacado negocios y residencias de propiedad extranjera para cometer delitos que incluyen robos y extorsiones.

En la misma alerta, la entidad informó que turistas han denunciado robos a mano armada en sus Airbnbs y otras propiedades de alquiler. En otras ocasiones, las denuncias detallan que los han obligado a retirar grandes sumas de dinero en efectivo de cajeros automáticos o a realizar transferencias bancarias.

Un caso violento en perjuicio de dos extranjeros trascendió en setiembre, cuando las autoridades judiciales reportaron el homicidio de Ruediger Schickhaus, ciudadano alemán, y de su esposa, la austriaca Manuela Daxer.

Ambos fueron encontrados en el patio de su casa, en Quepos, a pocos metros de la vivienda que adquirieron a mediados del 2022 como su sitio retiro.

La Policía Judicial determinó, preliminarmente, que el móvil del crimen habría sido el robo, específicamente un intento por apoderarse de la propiedad que la pareja tenía a la venta.