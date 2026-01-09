Balacera en Airbnb de Guanacaste: presunto asaltante muere y cuatro turistas estadounidenses son rescatados

Oficiales de la Fuerza Pública rescataron a cuatro personas de nacionalidad estadounidense que presuntamente fueron víctimas de un asalto en una vivienda de alquiler tipo Airbnb, ubicada en el sector de Nuevo Arenal, en Tilarán de Guanacaste. En el enfrentamiento murió uno de los aparentes asaltantes.

Según la información policial, la alerta ingresó mediante el sistema de emergencias 9-1-1, donde se reportaba un asalto en proceso dentro del inmueble.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos a balazos por tres sujetos que portaban pasamontañas y que dispararon contra la unidad policial.

Ante la agresión, los oficiales repelieron el ataque y en el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes murió, mientras que los otros dos lograron huir hacia una zona montañosa cercana. El fallecido presentaba heridas en el abdomen.

La escena fue controlada por las autoridades minutos después.

Tras asegurar el sitio, los policías ingresaron a la vivienda y localizaron a cuatro extranjeros —tres mujeres y un hombre—, dos de ellos amordazados. Ninguno presentaba heridas.

Los cuerpos de emergencia atendieron a las tres mujeres por crisis nerviosa; ninguna requirió traslado a un centro médico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la escena para la recolección de evidencia y la búsqueda de los responsables del violento asalto.