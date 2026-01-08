Hombre muere baleado en Pérez Zeledón durante la madrugada

El hecho ocurrió en Pérez Zeledón, donde un hombre adulto falleció tras recibir impactos de bala y fue declarado sin vida en el sitio por socorristas de la Cruz Roja (imagen ilustrativa).

Un hombre adulto murió a causa de heridas por arma de fuego la madrugada de este jueves 8 de enero en Pérez Zeledón, en la provincia de San José, informaron autoridades de emergencia.

El hecho fue reportado a las 2:21 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia tras recibir la alerta de una persona herida de bala. Al llegar al sitio, una unidad básica abordó a la víctima, quien presentaba impactos de proyectil en el tórax y ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, la escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales para la realización del levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación correspondiente.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar las circunstancias del ataque, así como la identidad del fallecido y posibles responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre sospechosos ni sobre el móvil del homicidio.