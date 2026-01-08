Crímenes

Hombre muere baleado en Pérez Zeledón durante la madrugada

Víctima presentaba impactos de bala en el tórax y fue declarada fallecida en el sitio por personal de la Cruz Roja

Por Juan Fernando Lara Salas
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
El hecho ocurrió en Pérez Zeledón, donde un hombre adulto falleció tras recibir impactos de bala y fue declarado sin vida en el sitio por socorristas de la Cruz Roja (imagen ilustrativa). (cortes/cortesía)







Homicidio Pérez ZeledónHombre baleado San JoséViolencia armada Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

