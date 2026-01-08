Gatilleros en motocicleta asesinan a balazos a joven en plena vía pública

Un hombre de entre 20 y 30 años fue asesinado a balazos la tarde de este martes en el barrio Pueblo Nuevo, en el cantón central de Limón.

El hecho ocurrió a las 6:04 p. m. Según el reporte policial, el cuerpo del joven quedó tendido en la vía pública con múltiples impactos de bala. Vecinos alertaron sobre detonaciones y señalaron que dos sujetos en una motocicleta dispararon contra la víctima.

Según fuentes policiales, en la escena se ubicaron al menos 32 casquillos de calibre 9 milímetros. Oficiales del grupo Lince permanecieron en el sitio y personal de emergencias confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón asumió las diligencias correspondientes y coordinó el levantamiento de indicios, incluidos registros de cámaras de seguridad cercanas.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias y dar con los responsables.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.