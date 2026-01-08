Crímenes

Gatilleros en motocicleta asesinan a balazos a joven en plena vía pública

Hechos ocurrieron en el barrio Pueblo Nuevo, en el cantón central de Limón

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

