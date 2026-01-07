Hombres que asesinaron a joven padre para robarle el celular recibieron fuerte condena

El crimen del joven padre ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023, el año más violento en la historia del país. Fotos con fines de ilustración.

Casi dos años después de que dos sujetos asesinaran al joven John Steven Sánchez Arauz, un tribunal condenó a los imputados a fuertes penas de prisión por los delitos de homicidio y robo agravado.

Los sentenciados son de apellido Mora, a quienes el Tribunal Penal de Desamparados impuso este martes 20 años de prisión a cada uno por la muerte de Sánchez Arauz, de 27 años y padre de dos menores, quienes al momento de los hechos tenían siete y 11 años.

El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2023, en horas de la noche, cuando el joven padre caminaba con su novia por San Juan de Dios, en San Rafael Abajo de Desamparados. “Los encartados abordaron a la pareja con un arma de fuego, para despojarla de sus pertenencias. El ofendido se negó a entregar sus bienes, por lo que, al parecer, los imputados le dispararon en el tórax, causándole la muerte en el lugar”, detalla la sentencia.

En marzo de 2024, agentes de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a los encartados a quienes les decomisaron dos armas de fuego, cuatro cargadores para pistola, al menos 178 municiones, cuatro celulares y el vehículo utilizado por los hombres la noche del asalto y homicidio.

El 2023 fue el año más violento en la historia del país, con 905 homicidios, según las estadísticas de la Policía Judicial. De ese total, 65 ocurrieron en marzo. Un año después hubo 876 asesinatos y en 2025 la Policía Judicial registró una reducción de apenas tres casos, lo que quiere decir que solo en los últimos tres años 2.654 personas fueron asesinadas, de ellas, 230 correspondieron a víctimas inocentes.