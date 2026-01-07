Sucesos

Hombres que asesinaron a joven padre para robarle el celular recibieron fuerte condena

Hechos ocurrieron en marzo de 2023.

Por Christian Montero
La escena donde fue hallado el cuerpo quedó custodiaba por Fuerza Pública en el sector de Aguas Zarcas de Matama, Limón. Fotografía:
El crimen del joven padre ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023, el año más violento en la historia del país. Fotos con fines de ilustración. (Reiner Montero/Cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

