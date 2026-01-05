El 2025 registró 873 homicidios según OIJ: este es el porcentaje de víctimas colaterales

Uno de los últimos homicidios del 2025 ocurrió en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Paraíso de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), oficializa que en 2025 hubo 873 homicidios dolosos, lo que representa una diferencia de tres casos menos en comparación con el año anterior, cuando ocurrieron 876 asesinatos.

Es el tercer año consecutivo en que la cantidad de homicidios supera la barrera de las 600 muertes violentas de este tipo, la mayoría de ellas cometidas con armas de fuego y cuyos móviles en siete de cada diez casos se vinculan con venganzas o ajustes de cuentas.

Michael Soto, director interino del OIJ dijo que “no es una disminución significativa, hay una variación de 0,3% y un promedio diario de 2,4 homicidios por día.

En 2022 hubo 654 homicidios, al año siguiente, que ha sido el más violento en la historia, hubo 905 asesinatos y 876 en 2024.

Homicidios por año en Costa Rica entre el 2014 y el 2025. (La Nación/OIJ)

En cuanto a las víctimas colaterales el año pasado hubo una leve baja en los casos, ya que 85 personas murieron producto de un ataque del que no eran objetivo, en el 2024 la Policía Judicial reportó 93 y en el 2023 ocurrieron 52 decesos de ese tipo.

Según el estudio presentado este lunes por el OIJ, la mayoría de fallecidos por homicidio están entre los 18 y 39 años con 589 personas, le sigue el grupo de edades entre 40 y 64 años (203 víctimas), el año pasado fue cuando asesinaron a la mayor cantidad de menores de edad (50 casos) y en cuanto a adultos mayores hubo 20 víctimas.