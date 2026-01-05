Sucesos

El 2025 registró 873 homicidios según OIJ: este es el porcentaje de víctimas colaterales

Cifra representa una diferencia de 3 casos en comparación con el 2024.

Por Christian Montero
El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona residencial de Aguacaliente, en Cartago.
Uno de los últimos homicidios del 2025 ocurrió en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Paraíso de Cartago. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

