Homicidios en menores de 12 años duplican a los del año pasado

OIJ reporta a hoy diez casos, hace un año había cuatro.

Por Christian Montero
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
La cifra de homicidios en menores de 12 años durante el 2025, supera en poco más del doble a la del año pasado a esta misma fecha. (Rafael Pacheco Granados)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

