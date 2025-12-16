Homicidios en menores de 12 años duplican a los del año pasado

La cifra de homicidios en menores de 12 años durante el 2025, supera en poco más del doble a la del año pasado a esta misma fecha.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra, hasta este martes 16 de diciembre, 10 homicidios de menores de 12 años, cuando hace un año, en la misma fecha, hubo cuatro casos. El incremento está vinculado con el alza de víctimas colaterales registradas en el 2025.

“Hay un incremento de homicidios de menores de 12 o menos años con respecto al año anterior, pero si hacemos una comparación con otros años, es una tendencia muy similar. Esa gran cantidad de casos de cuatro en el 2024 a diez a esta fecha, es porque muchos están vinculados con las víctimas colaterales”, explicó Orlando Corrales, jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), de ese cuerpo policial.

Hasta este martes, la Policía Judicial registraba 833 asesinatos, dos más que al mismo periodo del año anterior, San José es la provincia con más hechos violentos pues han ocurrido 282 homicidios.

El funcionario sostiene que niños de esas edades, involucrados con organizaciones criminales, prácticamente no hay. “Tenemos registros de jóvenes de 15, 16 o 17 años que sí están vinculados con algún grupo criminal o alguna organización”, señaló.

Corrales detalló que en 2023 el 5,5% de los homicidios dolosos correspondía a menores de edad (de 0 a 17 años); en el 2024 bajó al 5% y este año aumentó al 6% del total de homicidios a nivel nacional.

“En menores de edad en el 2023 se registraron 44, en el 2024 tuvimos 47, estamos hablando menores de edad en general, no solo menores de 12 años, sino también de 15, 14, 16 años y para este año 2025 menores de edad tenemos 47 casos registrados a nivel nacional; aquí sí hay algunos menores involucrados en algunas organizaciones o grupos criminales”, explicó.

El jefe policial agregó que las víctimas colaterales de este año llegan al diez por ciento del total de homicidios a nivel nacional, “es bastante si hablamos en números absolutos, tenemos 81 homicidios colaterales en este año y muchos de esos son menores de edad”, detalló.

Mujeres asesinadas mantienen tendencia

Respecto a los homicidios de mujeres, el OIJ registra 80 casos hasta este martes, seis más con respecto a la misma fecha del 2024; sin embargo, Corrales señaló que “con respecto a las mujeres la tendencia es exactamente la misma que en los últimos tres años, o sea, el diez por ciento de la totalidad de las víctimas que se registran a nivel nacional”.

El funcionario explicó que esta tendencia va de la mano con la violencia que se viene dando en el país. “Muchas de las organizaciones están compuestas también por mujeres que venden droga, que participan en sicariato y que también son víctimas de homicidio”, señaló.

Proyección para cierre de año

El OIJ proyecta cerrar el 2025 con cifras similares a las de 2024. Corrales señaló que, entre el 1.° de diciembre y el 16 del mismo mes se contabilizan 26 asesinatos. Hace un año, en ese mismo periodo, hubo 34, aunque hay que considerar que diciembre del año pasado fue el más violento en la historia.

“Si hacemos una fórmula matemática y sacamos la cantidad de homicidios que hay ahorita, y el promedio de homicidios por día, que son 2,4 homicidios diarios, es más probable que al final de año tengamos una cifra similar a la que tuvimos el año pasado (880)”, concluyó el investigador.