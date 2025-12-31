Asesinato en Cartago: Hombre muere baleado y otro resulta herido

El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona residencial de Aguacaliente, en Cartago.

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos y otro resultó herido la mañana de este miércoles 31 de diciembre en Aguacaliente de Cartago.

El ataque ocurrió pocos minutos después de las 9:00 a. m., cuando la víctima fue impactada por varios disparos efectuados, aparentemente, desde un vehículo.

Hombre fallecido en Cartago

Al sitio se desplazó personal de la Cruz Roja Costarricense, que confirmó el deceso en la escena.

“Desplazamos un recurso de soporte avanzado al lugar, y en la escena abordamos un hombre el cual no presentaba signos vitales, y un segundo paciente fue trasladado por medios propios”, explicó Jeremy Poveda, vocero de la Benemérita.

El suceso tuvo lugar en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, específicamente cerca del parqueo de unos apartamentos situados 300 metros al sur y 200 metros al oeste de Pricesmart.

Vecinos del sector indicaron que escucharon varias detonaciones y luego observaron lo ocurrido, aunque prefirieron no brindar declaraciones por temor.

Jeremy Poveda, de la Cruz Roja, sobre homicidio en Cartago.

Algunos lamentaron que el hecho sucediera en pleno día y en el último día del año, y manifestaron su preocupación por el riesgo que este tipo de violencia representa para quienes transitan por la vía pública, incluidos niños que se encuentran de vacaciones y salen a jugar.

Por el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada, pero se informó que era vecino de Cartago.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública trabajan en el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos para avanzar con la investigación. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Vecinos del lugar expresaron preocupación por hechos violentos ocurridos en horas de la mañana. (Keyna Calderón/La Nación)

País cierra con más de 850 homicidios

Según estadísticas del OIJ, al cierre del martes 30 de diciembre se contabilizaban 856 homicidios en todo el país.

San José encabeza la lista con 289 casos, seguido de Limón con 169 y Puntarenas con 127.

A estas cifras se suma el homicidio ocurrido en Cartago y el asesinato de una mujer registrado en Esparza, Puntarenas, alrededor de la 1:13 a. m., quien, de acuerdo con el informe de la Cruz Roja, recibió múltiples impactos de bala y fue declarada fallecida en el lugar.