Asesinato en Cartago: Hombre muere baleado y otro resulta herido

Un hombre de 35 años fue asesinado en Aguacaliente de Cartago este 31 de diciembre. El país cierra el año con más de 850 homicidios, según datos del OIJ.

Por Yucsiany Salazar y Keyna Calderón
El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona residencial de Aguacaliente, en Cartago.
El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona residencial de Aguacaliente, en Cartago. (Keyna Calderón/La Nación)







