Fiestas de Zapote: Cruz Roja atendió 100 personas, ¿cuáles fueron las emergencias más comunes?

Según Cruz Roja, se atendió una por emergencia ginecobstetra.

Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja reporta 100 atendidos por las fiestas de Zapote. (Imagen con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

