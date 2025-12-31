La Cruz Roja reporta 100 atendidos por las fiestas de Zapote. (Imagen con fines ilustrativos).

Durante las fiestas de Zapote 2025-2026, la Cruz Roja Costarricense atendió a 100 personas.

De los atendidos, siete fueron trasladados a los centros médicos: cinco estables y dos en condición crítica.

Según el tipo de incidente, 86 casos correspondieron a emergencias traumáticas, 13 a emergencias médicas y una por emergencia ginecobstetra. La institución destacó que ninguna persona perdió signos vitales.

La mayoría de las atenciones (90) se realizaron en el redondel, y diez en el campo ferial. La Cruz Roja ha dispuesto 100 cruzrrojistas y 25 vehículos de emergencia.

Este es el balance de atendidos por la Cruz Roja en los festejos de Zapote. (Cruz Roja/Cortesía)

La Benemérita recordó la importancia de la prevención y la rápida asistencia, elementos clave para proteger a los visitantes durante las festividades.

Torero improvisado atendido en Zapote

Est marte por la noche un torero improvisado resultó embestido por uno de los toros durante las actividades en Zapote, informó la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en condición urgente a un centro hospitalario para recibir atención médica. La persona presenta múltiples traumas derivados del incidente.