Torero improvisado en Zapote es trasladado en condición urgente tras embestida

La Cruz Roja Costarricense atendió la noche de este martes a un torero improvisado que fue embestido por uno de los toros durante las actividades en Zapote.

Debido a la gravedad de las lesiones, el paciente fue trasladado en condición urgente a un centro hospitalario para su atención médica.

Según el reporte preliminar, la persona presenta múltiples traumas. Durante la jornada de este martes, los cuerpos de emergencia han atendido a 12 pacientes relacionados con estas actividades, de los cuales solo uno ha requerido traslado a un centro médico.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución y al respeto de las medidas de seguridad durante este tipo de eventos.