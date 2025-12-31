Sucesos

Torero improvisado en Zapote es trasladado en condición urgente tras embestida

El hombre presenta múltiples traumas.

Por Sebastián Sánchez
Corrida de toros - Zapote
Torero improvisado trasladado de urgencia al hospital.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

