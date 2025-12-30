Vuelco de chapulín en Cartago deja pacientes en estado urgente y crítico, entre ellos dos menores

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos atendieron la tarde de este martes una emergencia por el vuelco de un chapulín en el sector de Corralillo de Cartago, específicamente en Santa Elena.

El reporte ingresó a las 3:56 p.m. Según la información preliminar, en el incidente estarían involucradas, al menos, 37 personas. Según Cruz Roja, se reportan 28 pacientes estables, seis en estado urgente y tres en estado crítico (dos menores de 11 años y un hombre adulto).

Para la atención se desplegaron 12 ambulancias de soporte básico y una ambulancia de soporte avanzado; además, de una unidad de Bomberos.

Los cuerpos de emergencia continúan en el sitio realizando la valoración y atención correspondiente.