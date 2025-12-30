Madre halla asesinado a su hijo, un ingeniero en Informática que tenía 6 meses de haber regresado a Costa Rica

Un hombre fue asesinado a balazos en San Carlos. Su madre halló el cuerpo.

Una madre encontró a su hijo asesinado a balazos la tarde de este lunes en la comunidad de Garabito de Aguas Zarcas, en el cantón de San Carlos.

El homicidio fue descubierto a eso de la 1:30 p. m., a unos 600 metros de la escuela de Garabito, en dirección al tanque de agua. La víctima fue identificada como Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años.

Carvajal era ingeniero en Informática, laboraba para la empresa Global Tickets y, según trascendió, era dueño de varias propiedades. Había residido durante varios años en México y tenía aproximadamente seis meses de haber regresado al país.

De acuerdo con información preliminar, la última comunicación de Carvajal con su madre ocurrió el pasado sábado.

Este lunes, familiares fueron alertados de que se habían realizado retiros de dinero en un cajero automático con sus tarjetas, situación que generó sospechas.

Ante esto, la madre se trasladó hasta la vivienda, donde localizó el cuerpo sin vida de su hijo.

Los sospechosos se habrían llevado un vehículo de alta gama, un Range Rover valorado en cerca de ¢80 millones, así como tarjetas bancarias de la víctima. Por el momento, el móvil del crimen no está claro.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Una muerte anterior en la misma propiedad

Un adulto mayor fue hallado muerto en un estanque de tilapias. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

El pasado 18 de noviembre, el antiguo propietario del inmueble donde apareció el cuerpo del ingeniero fue encontrado sin vida dentro de un estanque de tilapias, situado en la parte trasera de la vivienda.

Antes de morir, ese hombre habría heredado la propiedad a Carvajal, a quien consideraba como un hijo.

Trascendió que el inmueble funcionó tiempo atrás como un centro de restauración, donde Carvajal recibió ayuda, iniciándose así la amistad entre ambos.