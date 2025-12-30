Sucesos

Madre halla asesinado a su hijo, un ingeniero en Informática que tenía 6 meses de haber regresado a Costa Rica

Los sospechosos habrían robado objetos de alto valor

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un hombre fue asesinado a balazos en San Carlos. Su madre halló el cuerpo.
Un hombre fue asesinado a balazos en San Carlos. Su madre halló el cuerpo. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioSan CarlosOIJmadre
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.