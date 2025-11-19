Adulto mayor muere en estanque de tilapias

Un adulto mayor fue hallado muerto en un estanque de tilapias.

Un hombre de apellidos Martínez Segura, de 67 años, fue encontrado sin vida la mañana del martes 18 de noviembre detrás del antiguo centro de restauración ubicado en Garabito de Aguas Zarcas, San Carlos.

El hallazgo se dio alrededor de las 8 a. m., cuando un vecino llegó al lugar para pagarle un dinero que le debía y lo encontró dentro de un estanque de tilapia situado detrás de la vivienda.

De acuerdo con las primeras versiones, se sospecha que pudo haber resbalado y caído al agua, provocando su muerte por ahogamiento.

Hermano de adulto mayor fallecido

Martínez vivía solo y, según estimaciones preliminares, podría haber fallecido entre dos y tres días antes del hallazgo. Durante décadas, dirigió un centro que apoyaba a personas con problemas de adicciones. Era soltero y no tenía hijos.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.