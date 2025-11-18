OIJ busca a la madre del bebé abandonado en Hatillo: revela datos clave del caso

Hace una semana el país se conmocionó con el hallazgo de un bebé recién nacido que resistió dos días de frío en un un basurero ilegal en Hatillo 4. Desde entonces, hay incógnitas sin resolver.

Este martes, la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la ayuda de la ciudadanía para identificar a la mamá del bebito.

El hallazgo ocurrió el miércoles 12 de noviembre, cuando oficiales de la Fuerza Pública rescataron al menor, tras recibir la alerta de una persona que escuchó su llanto cerca de una quebrada. Según el informe preliminar, el bebé tendría entre 5 y 7 días de nacido al momento del rescate.

El parte médico indica que el niño nació por parto completo en un centro hospitalario, ya que contaba con pañal, la prensa que se coloca al cortar el cordón umbilical y había recibido la prueba de tamizaje. Al momento del rescate, vestía un mameluco blanco con estampado en celeste y amarillo.

Este es el mameluco con el que se encontró al bebé recién nacido. (OIJ/Cortesía)

El OIJ pide a cualquier persona, ya sea civil o funcionaria de algún centro médico, que reconozca la prenda o tenga información que ayude a identificar a la madre, comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o vía WhatsApp al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO).

Según el artículo 142 del Código Penal, se imponen penas de seis meses a tres años a quien ponga en grave peligro la salud o la vida de alguien “al colocarlo en estado de desamparo físico, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse a sí misma, y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.

La pena aumenta de tres a seis años si a consecuencia del abandono resulta un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurre la muerte del incapaz, el plazo de la pena se extenderá de seis a 10 años de prisión.