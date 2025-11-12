Aparece bebé recién nacido en un basurero en Hatillo

Un bebé recién nacido fue hallado en un botadero en Hatillo 4

Oficiales de la Fuerza Pública ubicaron un bebé recién nacido al final de un basurero clandestino en Hatillo 4, en las inmediaciones de la rotonda del sector conocido como Rancho Guanacaste.

En apariencia, los oficiales recibieron la alerta por parte de un ciudadano que, al ver a una patrulla, aseguró a los oficiales que escuchó el llanto de un bebé.

Al acercarse al basurero, los policías escucharon al menor de edad. Francisco Quirós Campos, un oficial con 16 años de servicio en la Fuerza Pública, tomó al menor y lo colocó sobre su pecho antes de trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños.

El menor fue valorado y estabilizado por personal de salud. En apariencia, tenía hipotermia debido a que habría permanecido por la menos dos días en el lugar.

El pasado 3 de noviembre, un guarda de seguridad halló un feto dentro de una bolsa plástica en un parqueo privado, en Curridabat. De acuerdo con información preliminar, el guarda realizaba una inspección de rutina cuando observó una bolsa con un contenido sospechoso.