Guarda halla feto dentro de una bolsa en un parqueo privado en Curridabat

Guarda halló feto, de unos ocho meses de gestación, dentro de una bolsa en parqueo privado en Curridabat. (Imagen con fines ilustrativos) Foto:

Un guarda de seguridad halló, la mañana de este lunes, un feto dentro de una bolsa plástica en un parqueo privado, en Curridabat.

De acuerdo con información preliminar, el descubrimiento se dio cerca de las 10:20 a. m., cuando el guarda realizaba una inspección de rutina y observó una bolsa con un contenido sospechoso.

Al revisar, el vigilante notó que en su interior había lo que parecía ser un feto humano, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades. Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazó al sitio y confirmó el hallazgo.

Según los primeros reportes, se trataría de una niña de entre ocho y nueve meses de gestación, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ.