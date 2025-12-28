Sucesos

Las tres víctimas de la tragedia de Esterillos tenían una pasión en común: el baile y la música salsa

El suceso enlutó al mundo de la música tropical en Costa Rica

Por Sebastián Sánchez
Ronald Cortes y Wilson Abrahams fallecieron tras ser arrastrados por una corriente en playa Esterillos, en Parrita.
Ronald Cortes (izquierda) y Wilson Abrahams (derecha) fallecieron tras ser arrastrados por una corriente en playa Esterillos, en Parrita. (Tomada del Facebook/Redes sociales)







Sebastián Sánchez

