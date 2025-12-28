Las tres víctimas de la tragedia de Esterillos tenían una pasión en común: el baile y la música salsa

La tarde del sábado terminó en tragedia en playa Esterillos Este, en Parrita de Puntarenas, donde tres personas perdieron la vida tras un accidente acuático. Las víctimas fueron identificadas como Ronald Acuña Sánchez, de 55 años; Karen Cortés, de 41; y Wilson Abrahams Castillo, de 56.

Familiares, amistades y personas cercanas recordaron a las víctimas por una pasión que los unía: la música y el baile, especialmente la salsa. Desde que se confirmó la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y condolencias. Agrupaciones como la Orquesta Son Mayor y Son de Colombia se sumaron a las muestras de dolor.

En su perfil de Facebook, Abrahams se describía como un amante de la salsa y la bachata, una faceta que hoy se repite en los mensajes de quienes lo conocieron. Las víctimas eran reconocidas dentro del ámbito del baile en el país, según relatan personas del gremio artístico.

Entre las condolencias destaca el mensaje del hermano de Acuña, Álvaro Acuña, quien calificó lo ocurrido como un momento muy doloroso. “No podemos renegar de los designios de Dios. Él estaba con sus compañeros queridos y haciendo lo que verdaderamente le gustaba: compartir, bailar y sonreír. Era una persona muy amada, especialmente por su familia Acuña Sánchez”, expresó.

De acuerdo con datos del Registro Civil, Wilson Abrahams era padre de un menor de 7 años, mientras que Ronald Acuña tenía una hija de 24 años. Cortés era madre de un menor de 17 años.

Suceso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las tres personas murieron por asfixia por sumersión, luego de ser arrastradas por una corriente.

El suceso ocurrió pasadas las 2 p.m. y fue atendido por unidades de la Cruz Roja Costarricense y una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas. En un inicio se logró ubicar a dos de las víctimas, mientras que la tercera fue localizada horas más tarde.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El OIJ indicó que elaborará el informe del caso, el cual será remitido al Ministerio Público para los trámites correspondientes.