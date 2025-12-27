Dos personas mueren ahogadas en Esterillos; un adulto más está desaparecido

Dos adultos, un hombre y una mujer, murieron ahogados luego de ser arrastrados por la corriente en Playa Esterillos, en Parrita, Puntarenas, la tarde de este sábado 27 de diciembre.
La Cruz Roja confirmó que los cuerpos de estas personas ya fueron recuperados; sin embargo, informaron de que un hombre adulto, quien también fue arrastrado por el mar, permanece desaparecido. La búsqueda fue suspendida y se reanudará el domingo.
El suceso fue atendido a las 2:42 p. m. por una unidad básica de la Cruz Roja y por una embarcación de guardacostas.
Más accidentes acuáticos
Recientemente, en la zona de Parrita, un turista estadounidense de apellido Weed falleció ahogado la noche del 25 de diciembre. El hombre murió cuando intentaba rescatar a un familiar.
El análisis preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrojó que, cerca de las 6:10 p. m., el hombre de 43 años se encontraba vacacionando con varios familiares. Uno de ellos estaba en el mar y, al parecer, comenzó a ser arrastrado por la corriente. Weed entró al mar para salvarlo, no obstante, fue arrastrado por el fuerte oleaje.